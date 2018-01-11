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WADA отреагировало на обвинения хакеров в связях Макларена с ФБР

11 января 2018, 11:30

Представитель Всемирного антидопингового агентства Мэгги Дюран назвала устаревшими опубликованные Fancy Bear сведения.
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(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отреагировало на обвинения хакеров из группы Fancy Bear в связях некоторых сотрудников возглавляемой Ричардом Маклареном независимой комиссии с Федеральным бюро расследований Соединенных Штатов, передает РБК.

Представитель агентства Мэгги Дюран напомнила, что «Fancy Bear – преступная организация, которая стремится подорвать работу WADA и его партнеров». Она назвала устаревшими все опубликованные вчера хакерами сведения.

При этом Международный олимпийский комитет (МОК) отказался комментировать достоверность приведенной кибервзломщиками информации. Дело в том, что она основана на утечке документов, пояснила свою позицию пресс-служба организации.

Согласно данным Fancy Bear, один из сотрудников комиссии Макларена Ричард Янг взаимодействовал с фирмой Bryan Cave, которая является партнером ФБР. 


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