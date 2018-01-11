Строительные работы в Верхнеуслонском районе будут вестись по 18 республиканским программам

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). В 2018 году в Верхнеуслонском районе РТ будут вестись строительные и ремонтные работы по 18 республиканским программам. Об этом рассказал руководитель исполкома района Ленар Хакимзянов, пишет газета «Волжская новь».

«Несмотря на непростую экономическую ситуацию, работа большинства республиканских программ сохранена и в 2018 году», – подчеркнул он. Из республиканского бюджета на эти цели будет выделено около 345 млн рублей.

В прошлом году в муниципалитете были капитально отремонтированы два детских сада, благоустроены территории детского сада «Березка» и Верхнеуслонской гимназии. В этом году в республиканскую программу включен капремонт Нижнеуслонского детского сада на 13,1 млн рублей. К началу лета планируется достроить детский сад в Набережных Морквашах на 50 мест.

В 2018 году будут также проведены работы по модернизации объектов здравоохранения: в Печищах построят модульный ФАП, за 32,5 млн рублей капитально отремонтируют Центральную районную больницу.

Для решения проблемы водоснабжения северо-западной части села Нижний Услон планируется построить 2,5 км сетей водоснабжения и новый водозабор.

«Второй год на территории Верхнеуслонского района будет реализовываться программа по поддержке садоводов. Около 20 млн рублей в 2018 году планируется пустить на строительство дороги к садовому товариществу КАПО имени Горбунова, расположенного вблизи села Нижний Услон, в котором 1100 земельных участков», – добавил Хакимзянов.