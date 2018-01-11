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В Нижнекамске на похороны убитой на лыжне Гульшат Котенковой пришли сотни горожан

11 января 2018, 11:27 , Фото: соцсети

В Нижнекамске на похороны убитой на лыжне Гульшат Котенковой пришли сотни горожан Накануне представители мусульманского духовенства города пригласили жителей к центральной мечети, чтобы молитвой проводить погибшую в последний путь.

(Набережные Челны, 11 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Нижнекамске сотни жителей пришли к центральной мечети, чтобы прочитать джаназа-намаз на похоронах убитой на лыжне Гульшат Котенковой.

Попрощаться с убитой женщиной к центральной мечети города пришли многие горожане. Они прочитали погребальную молитву. Накануне представители мусульманского духовенства города пригласили жителей к центральной мечети, чтобы молитвой проводить в последний путь 29-летнюю Гульшат Котенкову. Священнослужители напомнили, что погибшая была благочестивой мусульманкой, которая пять раз в день читала намаз и держала уразу.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что тело Гульшат Котенковой обнаружили в ночь 10 января возле учебно-тренировочной  базы «Алмаш» около поселка Красный Ключ с 11 ножевыми ранениями лица и шеи.

 


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