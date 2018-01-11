(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Связующий волейбольного клуба «Зенит-Казань» Александр Бутько после победы над «Факелом» из Нового Уренгоя заявил, что он и его партнеры перед этой игрой настраивались только на победу. Об этом сообщает пресс-служба «Факела».

В Новый Уренгой «зенитовцы» отправились прямиком из Белгорода, где 7 января уступили местному «Белогорью». Поэтому, по словам Бутько, матч с «Факелом» был очень важен для его команды.

«Нам нужна была эта победа, потому что мы прилетели в Новый Уренгой из Белгорода, где не только проиграли белгородцам в матче, но и уступили лидерство в турнирной таблице чемпионата России. И мы ехали сюда, настраивались на эту игру, чтобы победить. "Факел" – очень сильная команда, они провели 12-матчевую победную серию, так что мы знали, что нас ждет сопротивление. Рады, что у нас наконец полетела подача, которую в последних матчах мы никак не могли найти. Так что сегодня мы победили в основном за счет этого элемента игры», – подчеркнул капитан «Зенита».

