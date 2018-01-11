Музей соцбыта в Петербурге открыли в неурочное время специально для Элвина Грея

(Казань, 11 января, «Татар-информ», Динара Сиразеева). Поп-исполнителю Элвину Грею (Радику Юльякшину) провели персональную экскурсию по филиалу Музея социалистического быта в Санкт-Петербурге уже после его закрытия. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал директор музея Рустем Валиахметов.

«Он (Элвин Грей – прим. Т-и) приехал к нам на огромном лимузине с толпой поклонников, когда музей уже закрылся. Мы специально для него открыли музей, провели экскурсию. Когда лимузин около нас остановился, оттуда на весь Питер звучали песни на татарском языке», – рассказал Валиахметов.

До знакомства с Элвином Греем директор музея не слышал о нем, но артист «оказался хорошим, общительным парнем», отметил собеседник агентства.

После экскурсии башкирский певец пригласил директора музея покататься на лимузине вместе со всей компанией. Валиахметов согласился и взял у Юльякшина телефон, чтобы в будущем попросить джинсы для новой выставки.

Филиал казанского Музея социалистического быта начал работать в Санкт-Петербурге в начале ноября прошлого года. В феврале там представят выставку «Джинсы как культ».