Приют в Агрызе привлек более 3 млн рублей в рамках проекта «Сможем вместе»

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Агрызский приют «Ласка» привлек более 3 млн 848 тысяч рублей спонсорских денег в рамках проекта «Сможем вместе», реализация которого завершилась в конце прошлого года. Об этом сообщают «Агрызские вести».

Проект стартовал в ноябре 2016 года. В ходе его реализации учреждению в Агрызе помогли выполнить программы по трем направлениям: «Сам сумею, сам смогу», «Гостевая комната», «Выбираю спорт».

По первой линии на деньги благотворителей отремонтировали и оборудовали необходимой техникой кабинет для подготовки домашнего задания. По второй – обустроили гостевую, где воспитанники приюта, находящиеся в нем временно, могут встречаться с семьей и родственниками.

Что касается спорта, то для детей на территории приюта обновили футбольную площадку, установили горки и качели, приобрели мячи, теннисный стол, инвентарь для бадминтона, а также форму для физкультуры.