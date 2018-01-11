«Оборонпром» прекратит существование уже в ближайшие месяцы

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром» будет ликвидирована уже в I квартале этого года. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Процесс ликвидации корпорации начался несколько лет назад. Фактическое решение о ликвидации было принято в Ростехе в конце прошлого года.

Основными активами «Оборонпрома» являются холдинг «Вертолеты России» и Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК). После его упразднения они перейдут в прямое подчинение госкорпорации «Ростех», уточнили источники издания.

Формально вопрос решится в течение I квартала 2018 года, сразу после получения выписок из налоговой службы, отмечает «Ъ».

Изначально «Оборонпром» планировали ликвидировать к 2022 году. Но консолидация вертолетостроительной отрасли произошла быстрее, чем планировалось, объяснили эксперты. Упразднение корпорации никак не скажется на работе ОДК и «Вертолетов России», добавили они.