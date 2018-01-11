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Фото: В аварии в Балтасинском районе погиб водитель пикапа

11 января 2018, 11:07 , Фото: ГУ МЧС России по РТ

Фото: В аварии в Балтасинском районе погиб водитель пикапа Авария произошла сегодня утром на 92-м километре трассы Казань – Малмыж.

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). В серьёзном ДТП в Балтасинском районе погиб водитель пикапа, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня утром на 92-м километре трассы Казань – Малмыж лоб в лоб столкнулись «Ниссан Кашкай» и «Иж 2717». От удара иномарку отбросило в кювет, а кабина пикапа оказалась уничтожена целиком.

В результате аварии погиб 48-летний водитель отечественного автомобиля, водитель иномарки госпитализирован в Арскую ЦРБ.

На месте работали сотрудники пожарно-спасательной части №110, ЗПСО №4, полицейские и медики.

 


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