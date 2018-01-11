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Пассажир круизного лайнера опубликовал видео сильнейшего шторма

11 января 2018, 10:37

Norwegian Breakaway прошел сквозь зону действия мощного циклона, возвращаясь в Нью-Йорк с Багамских островов.
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(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Пассажир круизного лайнера Norwegian Breakaway опубликовал на YouTube видео сильнейшего шторма, в который попало судно.

В ролике присутствуют огромные волны, метель и затопленные коридоры корабля, на борту которого находились 4 тыс. отдыхающих.

Norwegian Breakaway вышел в новогодний рейс из Нью-Йорка на Багамские острова 27 декабря. На обратном пути лайнер прошел сквозь зону действия мощного циклона. Его якобы можно было обойти, но капитан решил не менять курс, отмечает РИА «Новости» со ссылкой на Mashable.

Судно благополучно вернулось в Нью-Йорк 5 января. 


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