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Культура

Бард Антон Неймышев даст бесплатный концерт в Нижнекамске

11 января 2018, 19:35

Встреча со зрителями пройдет в преддверии Старого Нового года 12 января.

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Известный нижнекамский бард Антон Неймышев даст бесплатный концерт в кинотеатре «Джалиль», сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.

Встреча со зрителями пройдет в преддверии Старого Нового года 12 января.

Бард исполнит свои песни разных лет. Помимо собственных песен, Неймышев исполнит произведения Владимира Высоцкого, Виктора Третьякова, Ильи Орлова, Олега Митяева и других известных авторов и композиторов.

Зрители, пришедшие на концерт, также смогут спеть свои любимые песни.


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