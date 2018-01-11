Бард Антон Неймышев даст бесплатный концерт в Нижнекамске

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Известный нижнекамский бард Антон Неймышев даст бесплатный концерт в кинотеатре «Джалиль», сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.
Встреча со зрителями пройдет в преддверии Старого Нового года 12 января.
Бард исполнит свои песни разных лет. Помимо собственных песен, Неймышев исполнит произведения Владимира Высоцкого, Виктора Третьякова, Ильи Орлова, Олега Митяева и других известных авторов и композиторов.
Зрители, пришедшие на концерт, также смогут спеть свои любимые песни.