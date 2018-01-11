В Южной Корее собираются запретить криптовалюту

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Министерство юстиции Республики Корея работает над полным запретом криптовалюты в стране. Новый законопроект запретит и работу криптовалютных бирж, сообщает ТАСС.

«Министерство юстиции готовит законодательную базу для запрета любых сделок с привлечением виртуальной валюты на торговых площадках», – заявил журналистам южнокорейский министр юстиции Пак Сан Ги.

Власти страны опасаются спекуляций вокруг криптовалютного рынка, добавил чиновник. «Ситуация вокруг криптовалют стала напоминать азартную игру и спекуляции», – подчеркнул он.

Одним из первых шагов должен стать запрет криптовалютных бирж и любых финансовых операций с крипотовалютами. При этом министр не счел такой запрет вмешательством государства в экономику. Похожие ограничения сейчас вводятся в США и Японии, напомнил Пак Сан Ги.

Республика Корея является одним из лидеров по объему рынка торговли крпотовалютами. В прошлом году каждая четвертая сделка с ними проходила на южнокорейских торговых площадках. Декабрьские показатели криптовалютных торгов в стране достигли рекордных значений в 52 млрд долларов.