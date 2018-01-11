Первая ледовая переправа в Татарстане открылась в Елабужском районе через Каму

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). В Елабужском районе в селе Покровское открылась первая в этом году ледовая переправа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Переправа через Каму действует по маршруту Покровское – Красный Ключ и круглосуточно обслуживается ООО «Камские переправы».

Ее ширина 40 метров, а протяженность около 680 метров. Переправа сокращает путь до Нижнекамска на 90 километров.

Сейчас на ней уже смонтированы дорожные знаки и шлагбаумы, имеются спасательные средства. Планируется, что ледовая дорога сможет пропускать около 200 автомобилей в смену.

Главный государственный инспектор Республики Татарстан по маломерным судам Юрий Венедиктов напоминает автовладельцам о том, что на ледовой переправе необходимо отстегивать ремни безопасности, передвигаться медленно и плавно, не останавливаться и не обгонять другие автомобили.

Пешеходы также могут воспользоваться ледовой дорогой, но двигаться они должны только по специальным дорожкам, проложенным по бокам полосы движения.





Важно помнить, что на переправах категорически запрещено пробивать лунки для ловли рыбы, а также идти по льду в не огражденных местах. Водители рейсовых автобусов должны высаживать пассажиров перед въездом на ледовую дорогу.

Также следует не забывать об опасности движения через переправы несанкционированные. Если ваш автомобиль оказался в воде, постарайтесь немедленно покинуть машину, если автомобиль ушел под воду – сделайте несколько глубоких вдохов, прежде чем из него выбираться. Спасать следует в первую очередь детей. Прижмите ребенка к себе спиной, закройте ему пальцами рот и нос и всплывайте.

