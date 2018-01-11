Путин: Валаамским монастырем может гордиться не только церковь, но и вся страна

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин в трейлере фильма «Валаам» заявил, что Валаамским монастырем может гордиться не только церковь, но и вся страна, передает РИА «Новости».

«Теперь это то, чем может гордиться не только церковь, но и страна в целом… В душе, в сердце русского человека это всегда было, есть и, уверен, навсегда останется», – сказал российский лидер о монастыре, куда регулярно приезжает.

Ранее сообщалось, что 14 января в 22.00 телеканал «Россия-1» покажет документальный фильм «Валаам» с участием Президента РФ.

Киноленту снял ведущий Андрей Кондрашов. Она посвящена истории Валаамского монастыря до и после реставрации. Зрители узнают, почему Путин регулярно посещает это место и какое отражение российской истории он увидел в судьбе обители. Для этого фильма глава государства дал два интервью.