Видео: Вышел первый трейлер мистического триллера «Гоголь. Вий»

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Телеканал ТВ-3 представил первый трейлер мистического триллера «Гоголь. Вий», премьера которого ожидается 5 апреля этого года. Об этом пишет «Российская газета».

«Гоголь. Вий» – продолжение прошлогоднего фильма «Гоголь. Начало», который с большим успехом прошел в России и других странах мира. В кинотеатрах его посмотрели свыше 1,9 млн человек.

В новой картине зрители увидят захватывающую битву в стенах старинной часовни с Вием – древним монстром. Над созданием зрелищных спецэффектов работал Евгений Барулин, известный по участию в фильме «Особо опасен» Тимура Бекмамбетова.

Продюсерами ленты выступили Александр Цекало, Артур Джанибекян и другие. Режиссером стал Егор Баранов, сценаристами – Наташа Меркулова и Алексей Чупов.