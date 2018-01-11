Директор Музея соцбыта: «Джинсы открыли нам дорогу к Михалкову»

(Казань, 11 января, «Татар-информ», Динара Сиразеева). Джинсы кинорежиссера Никиты Михалкова станут экспонатом выставки в филиале казанского Музея социалистического быта в Санкт-Петербурге. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщил директор музея Рустем Валиахметов.

«Никита Сергеевич [Михалков] пригласил нас на премьеру своего спектакля, мы ездили к нему в Москву. Он посадил нас в один ряд с Владимиром Мединским и Юрием Башметом. То есть джинсы открыли нам дорогу к Михалкову и многим другим», – рассказал он.

После жеста кинорежиссера выставку поддержали его коллеги и знакомые. Например, композитор Эдуард Артемьев, который написал музыку к фильмам «Свой среди чужих, чужой среди своих» Никиты Михалкова и «Зеркало» Андрея Тарковского, и актер Александр Адабашьян, снявшийся в первой из этих картин.

Филиал казанского Музея социалистического быта открылся в Санкт-Петербурге 2 ноября 2017 года. В начале февраля в нем начнет работу выставка «Джинсы как культ», с успехом прошедшая в Казани в 2011 году. Свои джинсы с автографами музею уже подарили министр культуры РФ Владимир Мединский, актер Никита Высоцкий, директор театра на Таганке Ирина Апексимова, музыкант Бари Алибасов, музыканты группы «Круиз» и ряд других деятелей культуры.