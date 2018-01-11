Вместо ВСМ Москва – Казань могут построить скоростную магистраль от Екатеринбурга до Челябинска

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Первый участок высокоскоростной железной дороги Москва – Пекин могут построить от Екатеринбурга до Челябинска, а не от Москвы до Казани, как предполагалось ранее. Об этом пишет газета «Ведомости».

Инвесторы совместно с властями Челябинской и Свердловской областей подали в Правительство РФ заявку, чтобы первым был построен участок ВСМ от Екатеринбурга до Челябинска. В конце 2017-го этот участок включили в транспортную стратегию России до 2030 года.

Данный проект должен был стать продолжением ВСМ Москва – Казань, но пока конкурирует с ней, и Правительству необходимо выбрать пилотный участок для отработки технологий, отметил беседовавший с изданием региональный чиновник.

Заявка на ВСМ Москва – Казань в Правительство пока не поступала, а строительство участка от столицы до Владимира, о котором говорилось ранее, обойдется дороже строительства участка Екатеринбург – Челябинск. На первый участок придется потратить 459,5 млрд рублей, а второй оценивается в 360 млрд рублей, пояснили собственные источники газеты в РЖД.

Общая стоимость ВСМ Москва – Казань оценивается в 1,3 – 1,5 трлн рублей. Ранее министр транспорта РФ Максим Соколов отметил, что пока в бюджете средства на реализацию этого проекта не предусмотрены.