Все новости Татарстан Россия

Политика

Госдума решила не направлять делегацию на январскую сессию ПАСЕ

11 января 2018, 09:36

Россия не будет участвовать в работе ассамблеи до изменения ее регламента, пояснил вице-спикер ГД Петр Толстой.
В Госдуму внесен законопроект об ужесточении ответственности за нелегальное пребывание в России
В некоторых регионах РФ мошенники наживаются на единовременной выплате пенсионерам
Москва предложит ОБСЕ резолюцию о борьбе с госпереворотами
Мевлют Чавушоглу: "Мы против любых форм репрессий"
Россия готова пересмотреть свою позицию по реформе Европейского суда

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Россия не направит делегацию на январскую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом сообщил заместитель Председателя Государственной Думы ФС РФ Петр Толстой, передает ТАСС.

Причиной принятия такого решения вице-спикер Госдумы назвал невнесение в регламент организации поправки об отмене возможности лишать полномочий национальные делегации. «Поэтому решение России воздержаться от работы в ПАСЕ в пленарном формате остается в силе – до момента изменения регламента», – подчеркнул он.

По словам П. Толстого, возможность приглашения в Москву членов Президентского комитета ПАСЕ после январской сессии зависит от предстоящих консультаций. Темой вероятных переговоров должно стать будущее взаимодействие России и Совета Европы.

Россия и представители ассамблеи постоянно находятся в диалоге, но организация встречи ради встречи была бы неверным шагом, добавил Толстой.

В прошлом году РФ отказалась от выплаты взноса в Совет Европы из-за неучастия своей делегации в работе ПАСЕ. Последняя была лишена основных полномочий в апреле 2014-го из-за присоединения Крыма к России. 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter