Аккредитованные на ЧМ-2018 журналисты смогут бесплатно ездить в поездах

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Аккредитованным на чемпионат мира по футболу 2018 года журналистам могут дать право бесплатного проезда в дополнительных поездах. Законопроект о соответствующих изменениях в плане подготовки и проведения мундиаля в России внесен в Госдуму.

В этом же документе оговариваются нововведения относительно зрителей, которым разрешен безвизовый въезд на территорию России во время турнира. Срок такого посещения страны по бумажной карте зрителя хотят приравнять к электронной форме, сообщается на сайте Правительства РФ.

Речь идет о периоде, который начинается за 10 дней до старта первого матча чемпионата и заканчиваться в день проведения последней игры.