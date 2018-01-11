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Спорт

Аккредитованные на ЧМ-2018 журналисты смогут бесплатно ездить в поездах

11 января 2018, 10:00

В Госдуму внесен законопроект об изменениях в плане подготовки и проведения мундиаля в России.
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(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Аккредитованным на чемпионат мира по футболу 2018 года журналистам могут дать право бесплатного проезда в дополнительных поездах. Законопроект о соответствующих изменениях в плане подготовки и проведения мундиаля в России внесен в Госдуму.

В этом же документе оговариваются нововведения относительно зрителей, которым разрешен безвизовый въезд на территорию России во время турнира. Срок такого посещения страны по бумажной карте зрителя хотят приравнять к электронной форме, сообщается на сайте Правительства РФ.

Речь идет о периоде, который начинается за 10 дней до старта первого матча чемпионата и заканчиваться в день проведения последней игры.


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