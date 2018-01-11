Минфин спрогнозировал пополнение Фонда национального благосостояния в 2018 году

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Дополнительное пополнение Фонда национального благосостояния (ФНБ) в текущем году возможно при сохранении текущих цен на нефть. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, передает ТАСС.

Уже известно, что в 2018 году на пополнение ФНБ будут направлены резервы в размере 841,8 млрд рублей. Они сформированы на основе переходных положений бюджетного правила, которые предполагают приобретение валюты на внутреннем рынке за счет нефтегазовых доходов, пояснил Силуанов.

При этом общий объем резервов превышает 4,59 трлн рублей, что равняется 5 процентам ВВП, добавил глава Минфина.

С 1 января этого года Резервный фонд РФ перестал существовать. Он присоединен к Фонду национального благосостояния. Согласно новым нормам Бюджетного кодекса, дополнительные нефтегазовые доходы бюджета будут направляться в ФНБ.