Коломы помог Николаеву поднять «КАМАЗ» на 5-м этапе ралли «Дакар-2018»

(Набережные Челны, 11 января, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Мартин Коломы из команды Tatra помог Эдуарду Николаеву из «КАМАЗ-Мастера» поднять его грузовик на пятом этапе международного ралли «Дакар-2018». Об этом сообщает пресс-служба российской команды.

«Сложный день. Насыщенный спецучасток с коварными дюнами. Причем они не такие большие, скорее а-ля мавританские и очень пухлые. Стартовали первыми. За нами стартовал аргентинец Виллагра. Одну дюну я не смог сразу взять. Начал сдавать назад. Там был уступ и в него провалилось колесо. Машина завалилась. Даже не сказал бы, что упали на бок. А именно завалились на угол крыши. Конечно, уже сами не могли выехать. Практически сразу подъехал Коломы, сразу моргнул, что поможет. Я очень ему благодарен, потому что ехавших сзади наших ребят нам пришлось бы ждать подольше. Мартин поставил нас на колеса очень быстро», – рассказал российский пилот.

Всего этот момент стоил экипажу Николаева примерно 17 минут, которые потом он старался отыграть. В результате удалось даже нарастить отрыв в генеральной классификации от Федерико Виллагры, заметил россиянин.

Несмотря на трудности пятого этапа Эдуард Николаев из команды «КАМАЗ-Мастер» выиграл его и идет с почти часовым отрывом в общем зачете среди грузовиков.