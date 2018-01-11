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Здоровье и среда

В КФУ за 2017 год собрали 2 тонны пластика и макулатуры

11 января 2018, 08:56

Участие в экологических акциях позволило КФУ войти в Ассоциацию зеленых вузов России.
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(Казань, 11 января, «Татар-информ»). В КФУ за 2017 год собрали 2 тонны пластика и макулатуры в рамках программы «Зеленые вузы России». Об этом сообщает пресс-служба университета.

В вузе установлены контейнеры для раздельного сбора мусора, что позволяет пропагандировать в среде студентов экологическую культуру. Кроме того, здесь были организованы квесты «Разделяй с нами-1» и «Разделяй с нами-2».

Участие в них и других экологических акциях позволило КФУ войти в Ассоциацию зеленых вузов России.

В дальнейшем руководство учебного заведения намерено оборудовать контейнерами для раздельного сбора отходов каждый корпус и общежития Казанского университета.


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