(Казань, 11 января, «Татар-информ»). В КФУ за 2017 год собрали 2 тонны пластика и макулатуры в рамках программы «Зеленые вузы России». Об этом сообщает пресс-служба университета.

В вузе установлены контейнеры для раздельного сбора мусора, что позволяет пропагандировать в среде студентов экологическую культуру. Кроме того, здесь были организованы квесты «Разделяй с нами-1» и «Разделяй с нами-2».



Участие в них и других экологических акциях позволило КФУ войти в Ассоциацию зеленых вузов России.

В дальнейшем руководство учебного заведения намерено оборудовать контейнерами для раздельного сбора отходов каждый корпус и общежития Казанского университета.