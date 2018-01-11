Проекты ФГОС будут проходить независимую экспертизу РАН и РАО

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Проекты федеральных государственных образовательных стандартов будут проходить независимую экспертизу Российской академии наук и Российской академии образования. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщается на сайте Правительства РФ.



Еще одно утвержденное Медведевым изменение относительно ФГОС касается их правки. Теперь новшества должны иметь научное обоснование.

Также в проекте должна быть оценка того, соответствуют ли его требования приоритетам страны и стратегии научно-технологического развития России.

Анализировать ФГОС и изменения в них будут специалисты РАН и РАО.