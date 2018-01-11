Все новости Татарстан Россия

Наука и образование

Проекты ФГОС будут проходить независимую экспертизу РАН и РАО

11 января 2018, 08:46

Еще одно утвержденное Медведевым изменение относительно ФГОС касается их правки.
Семинар для директоров и заведующих дошкольных образовательных организаций пройдет в Казани
В Казани обсудят проект ФГОС дошкольного образования и «дорожные карты» его введения

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Проекты федеральных государственных образовательных стандартов будут проходить независимую экспертизу Российской академии наук и Российской академии образования. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщается на сайте Правительства РФ.

Еще одно утвержденное Медведевым изменение относительно ФГОС касается их правки. Теперь новшества должны иметь научное обоснование.

Также в проекте должна быть оценка того, соответствуют ли его требования приоритетам страны и стратегии научно-технологического развития России.

Анализировать ФГОС и изменения в них будут специалисты РАН и РАО.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter