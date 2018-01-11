В Германии полиция остановила конвой с гаубицами США

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). В Германии правоохранители остановили транспортный конвой с шестью гаубицами М109, следовавший из Польши, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в пункт назначения орудия были отправлены по заказу армии США.

В процессе проверки выяснилось, что у экспедиционной компании не было рядка документов, а также имелись нарушения норм перевозки подобных грузов.

В данный момент конвой помещен на спецстоянку. Экспедиторская компания и водители должны будут выплатить штрафы и выполнить все требования, чтобы продолжить движение.