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Происшествия

В Германии полиция остановила конвой с гаубицами США

11 января 2018, 08:25

Экспедиционный конвой был остановлен из-за ряда нарушений и несоблюдения норм перевозки грузов данного типа.

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). В Германии правоохранители остановили транспортный конвой с шестью гаубицами М109, следовавший из Польши, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в пункт назначения орудия были отправлены по заказу армии США.

В процессе проверки выяснилось, что у экспедиционной компании не было рядка документов, а также имелись нарушения норм перевозки подобных грузов.

В данный момент конвой помещен на спецстоянку. Экспедиторская компания и водители должны будут выплатить штрафы и выполнить все требования, чтобы продолжить движение.


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