ЕС обвинил Украину в потере 600 млн евро финансовой помощи

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). В том, что Украина лишилась 600 млн евро финансовой помощи от Европейского союза, виновата сама Украина. Об этом заявил руководитель представительства ЕС в стране Хьюг Мингарелли, сообщает Газета.Ru.

По его словам, Украине отказали в материальной поддержке потому, что она выполнила не все условия ее получения. Четыре пункта из 21 не были реализованы.

В дальнейшем будет переоценена потребность Украины в деньгах от ЕС. Новая макрофинансовая помощь может быть предоставлена на очередных условиях, добавил Мингарелли.