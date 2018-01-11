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Французский полузащитник «Рубина» вернулся на родину

11 января 2018, 06:09

Крупнейшая спортивная газета Франции утверждает, что Янн М'Вила прибыл в Сент-Этьен.
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(Казань, 11 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Полузащитник «Рубина» Янн М'Вила прибыл в Сент-Этьен, информирует L'Equipe. По данным источника, футболист до сих пор не расторг контракт с казанским клубом.

Сообщается, что 27-летний француз обратился в УЕФА для того, чтобы разорвать контракт с «Рубином», который не выплачивает ему зарплату на протяжении последнего времени. Ожидается, что в ближайшие дни хавбек заключит соглашение с «Сент-Этьеном» сроком на два с половиной года. В текущем сезоне М'Вила вышел на поле в 19 матчах, в которых забил два гола.

6 января главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев перед отлетом команды на первый зимний сбор в ОАЭ заявил, что легионерам его команды, кроме турка Гекдениза Карадениза, испанца Сесара Наваса, хорвата Мийо Цакташа и иранца Сердара Азмуна, предложено искать новые команды. Швейцарец Мориц Бауэр уже подписал контракт с английским «Стоук сити». Похоже, что Янн М'Вила будет вторым легионером «Рубина», нашедшим себе новую команду. О переговорах хавбека с «Сент-Этьеном» во Франции пишут с прошлого года.


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