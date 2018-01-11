Петерис Скудра: Спасибо «Нефтехимику» за матч

(Казань, 11 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра после домашней победы над «Нефтехимиком» (4:2) отметил нервный характер матча.
«“Нефтехимику“ спасибо за матч. Нервная игра получилась. Мы давно не выигрывали, идет серия поражений и это чувствовалось. Первый период нам пришлось провести в меньшинстве, но Иван Лисутин и ребята сыграли очень самоотверженно и грамотно. Нам удалось выстоять и остаться в игре. Нам сегодня однозначно надо было выцарапать этот матч», – подчеркнул Скудра.