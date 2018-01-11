Андрей Назаров: Нам не хватило свежести

(Казань, 11 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров после поражения в Нижнем Новгороде от «Торпедо» (2:4) посетовал на отсутствие свежести у своих подопечных.

«Хочется поздравить хозяев. Хорошая игра. Мы знали, что сегодня будет очень тяжелый матч в плане функционального состояния, потому что это наша восьмая игра на выезде. Мы месяц не были дома. Нам не хватило сегодня свежести. У нас тяжелый график игр, дисквалификация Филатова. Плюс травмы посыпались, но все это не отговорки. Однако, безусловно, все это факторы. Поздравляем “Торпедо“ с победой, а мы поедем домой готовиться к следующим матчам», – сказал Назаров.