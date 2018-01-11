Ученые изобрели многоразовую бумагу для принтеров

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Китайские химики изобрели новый тип бумаги, с которой можно стирать нанесенные текст и изображения. При помощи многоразового материала для печати исследователи хотят защитить окружающую среду. Научная работа опубликована в журнале Nature Communications, сообщается на портале N+1.

Изобретение представляет собой многослойный мат из полимеров, пропитанный химическими веществами. Они вступают в реакцию с солями металлов для получения семи различных цветов. Для улучшения оптических свойств бумаги в ее состав добавлен флуорен. А чернила для печати созданы путем смешивания солей металлов с водным раствором.

Исследователи отмечают, что бумага начинает терять свои свойства только после восьми сеансов печати, а затем стирания содержимого.

По подсчетам ученых, стоимость печати на такой бумаге будет составлять всего лишь одну пятую от цены печати с использованием обычного струйного принтера.