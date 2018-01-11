В январе на ТВ выйдет документальный фильм про Валаам с участием Путина

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Телеканал «Россия-1» покажет документальный фильм «Валаам» с участием Президента РФ Владимира Путина. Картина выйдет 14 января в 22.00 по московскому времени, говорится в сообщении на сайте телеканала.

Фильм снял ведущий Андрей Кондрашов. Он посвящен истории Валаамского монастыря до и после реставрации. В сообщении утверждаются, что зрители узнают, почему Путин регулярно посещает это место и какое отражение российской истории он увидел в судьбе этого монастыря.

Отмечается, что Президент дал два интервью для этого фильма. В картину также вошли артефакты Валаамского монастыря, впервые снятые в Финляндии, и кадры уникальной кинохроники, никогда ранее не демонстрировавшиеся в эфире.