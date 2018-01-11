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Четыре команды из Татарстана прошли во второй тур фестиваля «КиВиН-2018»

11 января 2018, 02:21

Международный фестиваль команд КВН «КИВИН-2018» проходит с 4 по 17 января в Сочи.
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(Набережные Челны, 11 января, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Четыре команды из Татарстана прошли во второй тур 29-го Сочинского фестиваля «КиВиН». 

По итогам первого тура дальше прошли команды «Казань», «Система зажигания» (Елабуга), «Самобытный коллективчик» (Альметьевск) и «Чикаго» (Казань).

«Рейтинг» также получили «Марат» и «Бим бам бом» из Набережных Челнов, «Сборная небольшого города» из Зеленодольска и команды из Казани «С др», «Сборная съемной квартиры», «Шальная».

Еще три команды получили «повышенный рейтинг»: «Эпатаж», «Моя попытка №5» из Казани и «Экспериментальный кружок» из Нижнекамска. 

Международный фестиваль команд КВН «КИВИН-2018» проходит с 4 по 17 января в Сочи.
 


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