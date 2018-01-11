В январе выйдет в свет новая книга Шамиля Идиатуллина

(Казань, 11 января, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). В январе московский издательский дом Мещерякова выпускает в свет рассказ лауреата премии «Большая книга» Шамиля Идиатуллина «Тубагач» отдельной книгой. Иллюстрации к изданию выполнил Александр Храмцов, автор мультипликационной версии знаменитого фильма Георгия Данелии «Кин-дза-дза!».

Как признается Шамиль Идиатуллин, это не сказка, а настоящая космическая фантастика, написанная для детей. Причем, слово «тубагач» он придумал сам – это волшебное дерево, которое вырастает за одну ночь. Помочь оно может только тем, кто сам готов прийти на выручку другому. «Я придумывал и писал, представляя на месте читателя юного себя — при этом так, чтобы не заискивать и не подлаживаться, чтобы "маленький я" сперва, может, даже психанул слегка, а потом задумался бы и даже перечитал. Не мне решать, получилось ли, но я старался», – признался корреспонденту ИА «Татар-информ» автор книги.

Книга рассчитана на детей среднего возраста. Особенно, уверен Шамиль Идиатуллин, она будет интересна мальчишкам, ребятам-мечтателям и искателям приключений. Рассказ издан в серии «Такие вот истории», которая дает «зеленый свет» ранее не публиковавшимся произведениям современных писателей.

Полное интервью с Шамилем Идиатуллиным читайте на портале «События».