Елабужане смогут помочь больным детям игрушками

(Елабуга, 11 января, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Региональная общественная организация молодежи и детей инвалидов «Планета добра» совместно с благотворительным фондом «Клуб добряков» запускает акцию «Коробка храбрости». В ее рамках елабужане будут собрать игрушки для больных детей.

Коробки установят в процедурных кабинетах отделений педиатрии Елабуги и Набережных Челнов.

Проект благотворительного фонда «Клуб добряков» сегодня успешно реализуется в 26 городах России. Из коробки ребенок может выбрать себе награду за то, что потерпел неприятные медицинские манипуляции: сдачу анализов, обработку швов, перевязку, пункцию и т. д.

Такая коробка появилась в здании по адресу: пр. Мира, д. 24 а в Елабуге, после наполнения она будет передана организаторам акции.

«Мы как детская организация, которая работает с особенными детьми, прекрасно понимаем, насколько важна помощь больным детям. Хотелось бы как можно больше игрушек собрать для ребятишек, тем самым порадовав их», – делится председатель общественной организации молодежи и детей инвалидов «Планета добра» Тансылу Хуснуллина.

Игрушки, предназначенные для детей, должны быть новые, т. к. в больнице у детей ослаблен иммунитет. Это могут быть машинки, куклы, пальчиковые игрушки, гладкие бусы и браслеты, развивающие игры, главное не должны быть бьющиеся (стеклянные и керамические), непрочные, острые или мягкие.