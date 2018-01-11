Молодежный симфонический оркестр РТ отметит юбилей концертом «Достояние республики»

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). В Казани на сцене ГБКЗ им. С. Сайдашева 13 января Молодежный симфонический оркестр Республики Татарстан под руководством Светланы Лось выступит с концертом традиционного проекта «Достояние республики». Выступление будет приурочено к пятилетию музыкального коллектива, а поздравить его придет инициатор создания юниор-оркестра, руководитель и главный дирижер ГСО РТ Александр Сладковский.

Место за пультом в этот вечер займет дирижер Молодежного симфонического оркестра РТ Михаил Мосенков. Согласно программе, на юбилейном концерте будут исполнены сочинения И.Баха, В.Моцарта, Ф.Яруллина, Дж.Перголези, А.Ключарева, Й.Брамса, Ж.Бизе, Р. Щедрина и других композиторов. Особым подарком для слушателей станет совместное выступление оркестра со сводным детским хором Казани.

Начиная с 2010 года, Государственный симфонический оркестр РТ одним из приоритетных направлений в работе выбрал программу поддержки молодых музыкантов. Идея создания Молодежного симфонического оркестра родилась в результате сотрудничества Александра Сладковского и Управления культуры исполнительного комитета Казани. В новый состав оркестра вошел 61 юный музыкант в возрасте от восьми до 15 лет.

За время проведения проекта «Достояние Республики» с ГСО РТ выступили 225 талантливых ребят из Татарстана, среди них – воспитанники музыкальных школ, студенты Казанской государственной консерватории, стипендиаты российских и международных фондов.

В рамках данного проекта 17 января также состоится концерт ГСО РТ под руководством Александра Сладковского. Солистами вечера выступят пианисты, лауреаты и победители многочисленных премий и конкурсов Тагир Камальтдинов, Екатерина Чеботарева и Дмитрий Жутин.