Писатель Габдулла Галиев представил в Агрызе книгу «Любовь и коварство»

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). В Крындинской библиотеке Агрыза состоялась презентация книги «Мэкер хэм мэхэббэт» («Любовь и коварство») писателя Габдуллы Галиева, пишет газета «Агрызские вести».



Автор включил в сборник драматическое произведение и рассказы разных лет. В него вошла и музыкальная драма автора «Жиде юл чатында» («На перепутье»).



Вечер открыл Зефир Зарипов, который продолжает деятельность Габдуллы Галиева в качестве имама. Он отметил, что от книги невозможно оторваться, пока не прочтешь ее до последней страницы.



Ветераны педагогики, культуры, медицины, торговли, отделения связи, религиозные деятели также делились своими впечатлениями. Сотрудники Крындинской начальной школы-сада инсценировали рассказ «Куба кунаклары» («Гости из Кубы»).



В ходе вечера участники ответили на вопросы викторины, составленной по произведениям автора.



Директор Агрызской централизованной библиотечной системы Гульнара Тимербаева также сообщила, что в Агрызе планируется провести юбилейный вечер Габдуллы Галиева с представителями Союза писателей Татарстана.