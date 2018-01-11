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Экономика и финансы

В Крыму могут создать собственную судоходную компанию

11 января 2018, 04:42

Компания может использоваться, в частности, на таких направлениях, как Сирия и Иран.
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(Казань, 11 января, «Татар-информ»). В Крыму могут создать собственную судоходную компанию, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Правительства Крыма Георгия Мурадова.

Судоходная компания может быть создана, в частности, для использования на таких направлениях, как Сирия и Иран, подчеркнул он.

Специалисты отмечают выгодное географическое положение региона для транспортного обеспечения РФ и возрастающую востребованность крымских портов. 

По словам Мурадова, в регионе есть несколько паромов и сухогрузов, которые можно объединить в судоходную компанию. Работа данной судоходной компании может обеспечить существенную часть загрузки крымских портов, и в условиях санкций порты могут успешно развиваться, заключил он.

 


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