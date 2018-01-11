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Духовная жизнь

Фонд «Закят» в прошлом году помог 57 тяжелобольным детям

11 января 2018, 03:11

Эта цифра в 1,5 раза больше по сравнению с 2016 годом, когда помощь была оказана 39 детям.
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(Казань, 11 января, «Татар-информ»). В 2017 году благотворительный фонд «Закят» Духовного управления мусульман РТ оказал помощь 57 тяжелобольным детям. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ Татарстана.

Эта цифра в 1,5 раза больше по сравнению с 2016 годом, когда помощь была оказана 39 детям.

Надежду на выздоровление они получили благодаря неравнодушным гражданам и собственным инициативам фонда. 

Еще одним важным направлением деятельности БФ «Закят» ДУМ РТ является поддержка многодетных и малообеспеченных семей. В 2017 году реализован ряд инициатив. Так, в День знаний ребятам из многодетных и нуждающихся семей подарили свыше 80 портфелей с необходимыми учебными принадлежностями. Более тысячи человек получили одежду и обувь в пункте бесплатной выдачи, около трех тысяч нуждающихся посетили благотворительные обеды, специально организованные фондом.

Наиболее активно обеспечение нуждающихся одеждой и продуктами питания велось в период праздников Курбан-байрам, Ураза-байрам и на протяжении священного месяца Рамазан. Тысячам людей, десяткам социальных учреждений и мусульманских учебных заведений раздали мясо 10 тыс. жертвенных баранов, а более 400 семей получили продуктовые наборы.

 


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