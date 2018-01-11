В казанском кинотеатре состоится показ оперы «Дон Карлос» Кшиштофа Варликовского

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). С 14 января в казанском кинотеатре «Каро» начинаются показы оперы «Дон Карлос» в постановке Кшиштофа Варликовского и Парижской национальной оперы. Об этом сообщается на портале OperaHD.



Партии исполняют пять лучших мировых певцов – Йонас Кауфманн, Соня Йончева, Элина Гаранча, Ильдар Абдразаков, Людовик Тезье.



Показы будут осуществляться в записи на французском языке с русскими субтитрами. Это самая продолжительная опера Верди – полная пятиактная версия с балетом длится около четырех часов. В ее основе – война Испании с Фландрией. Здесь переплетаются политика, религия, история и психоанализ, и все это еще более усугубляет страхи и запреты, лежащие между героями.

Вместе с дирижером Филиппом Йорданом режиссер представит зрителю первый вариант этой пятиактной оперы: редакцию, которую Верди создал для премьеры в 1867 году. Вслед за этой исторической редакцией «Дона Карлоса» Парижская опера покажет в 2019 году пятиактную итальянскую версию.