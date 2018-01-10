Госдума рассмотрит законопроект о проверке работников на алкоголь и наркотики

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). В Госдуму на рассмотрение сегодня был внесен законопроект, согласно которому работодатели наделяются правом отправлять своих работников на тестирование на алкоголь или наркотики. Об этом пишет газета «Известия».

Одним из важных пунктов документа является условие: если человек откажется пройти освидетельствование, его могут уволить, поскольку нежелание проходить процедуру будет рассматриваться как доказательство состояния опьянения. Направление на медосвидетельствование должно вручаться сотруднику под роспись, и он должен пройти процедуру в течение двух часов с момента его получения.

Инициаторами законопроекта выступили сенаторы Татьяна Кусайко, Валерий Рязанский, Игорь Каграманян, Александр Башкин и депутат Госдумы Николай Говорин. Парламентарии отмечают, что действующее законодательство не позволяет работодателю эффективно бороться с пьянством и наркоманией на рабочем месте. При этом, согласно Трудовому кодексу РФ, появление сотрудника на работе пьяным или в состоянии наркотического опьянения является грубым нарушением, за которое следует увольнять.