«Ак Барс» завершил выездную серию победой в Риге

(Казань, 10 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Казанский «Ак Барс» завершил свою восьмиматчевую выездную серию в столице Латвии – Риге победой над «Динамо» со счетом 4:1. Судьба встречи решилась в третьем периоде.

Сегодня казанцы завершили свое длительное выездное турне, начатое еще 20 декабря. До приезда в Ригу четыре матча в гостях «Ак Барс» проиграл, три выиграл.

После поражения в Череповце от «Северстали» тренерский штаб «Ак Барса» сделал соответствующие выводы: потеряли место в составе нападающие Антон Глинкин и Никита Язьков, защитник Альберт Яруллин. Их места заняли, соответственно, Александр Свитов, Роб Клинкхаммер и Роман Манухов. Место в воротах занял Эмиль Гарипов.

Гостям в Риге пришлось несладко. Хотя динамовцы уже никак не попадут в плей-офф, дома они играют яростно и напористо. Вскоре казанцы остались в меньшинстве – сразу 12 минут штрафа получил Гарипов. «Барсы» отбились, однако повторное удаление в составе «Ак Барса» рижане использовали: на добивании отличился канадский защитник Карл Столлери, 1:0.

Только пропустив шайбу, гости активизировались, теперь уже обороне «Динамо» пришлось изрядно потрудиться. Но защита рижан во главе с голкипером Янисом Калниньшем ошибок до поры до времени не допускала. Тем не менее игра надолго переместилась в зону хозяев. Пресс атак гостей был столь силен, что было видно, что гол назревает. И он стал фактом менее чем за три минуты до конца первого периода: Иржи Секач поборолся за шайбу за чужими воротами, Джастин Азеведо ее подобрал и сразу переправил свободному Владимиру Ткачеву, бросок с ползоны, 1:1. Прошло ровно полторы минуты, как счет стал 1:2. Теперь блеснул своим мастерством шведский форвард «Ак Барса» Антон Ландер. С центра площадки он добрался до ворот «Динамо» и точно бросил.

Второй период гости начали так же, как закончили первый, быстро и надолго переведя игру в зону «Динамо». Впрочем, хозяева отвечали быстрыми и опасными контратаками. Шансов забить было больше у казанцев, но что в равных составах, что в большинстве их они не реализовали. Но моментов у ворот «Динамо» было предостаточно, чего только стоил выход один на один Клинкхаммера в концовке периода. Словом, во втором периоде забить никому не удалось.

В третьем периоде игра заметно выровнялась. «Динамо» не собиралось проигрывать на родном льду, поэтому хозяева, взвинтив темп, раз за разом прорывались в зону «Ак Барса». Игра пошла на встречных курсах. Раз в большинстве только перекладина спасла ворота Гарипова после броска защитника «Динамо». Атаковали хозяева в этот момент весьма опасно. Инициатива перешла к рижанам. Но очередное удаление в составе хозяев помешало им спасти матч. Гости образцово разыграли большинство: с передачи Андрея Маркова Азеведо в касание щелкнул так, что шайба пулей влетела в дальнюю девятку, 1:3. Две шайбы при такой равной игре стали большим преимуществом. Точку в матче поставил мощнейшим щелчком от синей линии финский защитник гостей Атте Охтамаа, благо Клинкхаммер плотно закрыл обзор Калниньшу, 1:4. «Ак Барс» впервые с 2013 выиграл в Риге.

После 50 матчей в активе «Ак Барса» стало 91 очко, первое место на «Востоке». В следующем туре 17 января казанцы примут дома финский «Йокерит».

«Динамо» (Рига, Латвия) – «Ак Барс» (Казань, Россия) – 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)