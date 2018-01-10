Экс-наставник «Рубина» Грасия может вернуться в испанскую Примеру

(Казань, 10 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Бывший главный тренер «Рубина» испанец Хави Грасия является главным претендентом на пост наставника клуба Ла Лиги «Реал Сосьедад». Об этом пишет ведущая спортивная газета Испании Marca.

Действующий тренер басков Эусебио Сакристан может быть отправлен в отставку в ближайшее время из-за неудовлетворительных результатов, пишет Marca. На данный момент «Реал Сосьедад» занимает 12-е место в чемпионате Испании при 20 участниках с 23 очками. Лидирует «Барселона» (48 очков).

Грасия возглавил «Рубин» в мае 2016 года. В сезоне-2016/17 казанцы под руководством испанца заняли девятое место в чемпионате России и дошли до полуфинала Кубка страны. По итогам сезона 47-летний тренер был отправлен в отставку. Осенью фамилия Грасии фигурировала среди потенциальных наставников одного из французских клубов, но не срослось. На данный момент Грасия находится без работы более чем полгода.