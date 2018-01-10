Экипаж Николаева из команды «КАМАЗ-Мастер» выиграл пятый этап «Дакара-2018»

(Набережные Челны, 10 января, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Пятый этап ралли «Дакар-2018» выиграл экипаж Эдуарда Николаева из команды «КАМАЗ-Мастер». Это удалось Николаеву при том, что на двух контрольных точках его экипаж был 12-м.

Финишировав первым, российский экипаж на «КАМАЗе» уверенно лидирует в общем зачете среди грузовиков. Его преимущество выросло до почти одного часа над преследователем Федерико Вильягра из команды IVECO.

Вторым сегодня финишировал белорус Сергей Вязович из команды МАЗ, третьим стал Тон ван Генугтен из команды IVECO. За ним с отставанием чуть более 13 минут финишировал еще один «камазовский» экипаж под пилотированием Дмитрия Сотникова.

Экипаж Айрата Мардеева финишировал восьмым (+00:23:27), «боевая техничка» Антона Шибалова пришла к финишу этапа 13-й (+01:03:18).

Предварительно, российские экипажи по итогам пяти этапов идут на 1-м, 6-м, 7-м и 13-м местах.

