Сирийские войска восстановили контроль над авиабазой Абу-Духур в Идлибе

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Правительственные войска Сирии вернули себе контроль над авиабазой Абу-Духур в провинции Идлиб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник на месте событий.

По его словам, авиабазу удалось освободить от террористов «Джебхат ан-Нусры»* в результате ожесточенных боев с применением авиации. Армия Асада выбила боевиков из ближайших к аэродрому деревень. Остатки группировки террористов спаслись бегством, заявил источник.

Авиабаза Абу-Духур располагается менее чем в 40 километрах от города Идлиб, являющегося оплотом «Джебхат ан-Нусры»*.

*«Джебхат ан-Нусра» – запрещенная в России террористическая организация.