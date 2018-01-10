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Жители Подмосковья смогут увидеть МКС на фоне Луны утром 11 января

10 января 2018, 22:23

В это же время можно будет наблюдать Юпитер и его спутники, а также Марс.
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(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Утром 11 января жители некоторых регионов Московской области смогут увидеть Международную космическую станцию (МКС), пролетающую на фоне Луны. Зрелище будет доступно при условии ясной погоды в широкоугольный бинокль в 6.10 по московскому времени. В это же время можно будет наблюдать Юпитер и его спутники, а также Марс, сообщается на сайте Роскосмоса.

МКС завтра утром смогут увидеть и жители Москвы. А некоторые даже получат возможность сфотографировать ее.

Отмечается, что станция будет похожа на яркую, быстро движущуюся и не мерцающую звезду. Ее цвет будет белым, иногда сменяющимся на красновато-оранжевый. 


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