Жители Подмосковья смогут увидеть МКС на фоне Луны утром 11 января

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Утром 11 января жители некоторых регионов Московской области смогут увидеть Международную космическую станцию (МКС), пролетающую на фоне Луны. Зрелище будет доступно при условии ясной погоды в широкоугольный бинокль в 6.10 по московскому времени. В это же время можно будет наблюдать Юпитер и его спутники, а также Марс, сообщается на сайте Роскосмоса.

МКС завтра утром смогут увидеть и жители Москвы. А некоторые даже получат возможность сфотографировать ее.

Отмечается, что станция будет похожа на яркую, быстро движущуюся и не мерцающую звезду. Ее цвет будет белым, иногда сменяющимся на красновато-оранжевый.