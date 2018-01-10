«Нефтехимик» в гостях проиграл нижегородскому «Торпедо»

(Казань, 10 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Нижнекамский «Нефтехимик потерпел четвертое поражение подряд, проиграв в Нижнем Новгороде «Торпедо» со счетом 2:4. Хозяева забросили победную шайбу в конце встречи.

Сегодня в Нижнем Новгороде встретились два неудачника: «Торпедо» проиграло шесть последних матчей, «Нефтехимик» – три. Чья-то черная серия должна была прерваться. У хозяев сегодня заканчивалась домашняя серия, у гостей – выездная. В итоге «Торпедо» прервало свою серию неудач.

Нет ничего удивительного в том, что соперники очень резво начали встречу. Победа одинаково сильно была нужна обеим командам. Но первыми успеха добились все же нижнекамцы. Рафаэль Бикмуллин прошел по правому флангу, бросил, а Богдан Якимов первым успел на добивание на пятачке, 0:1. Торпедовцы сумели отыграться только в середине первого периода. Красивый сольный проход по левому краю совершил Каспарс Даугавиньш: не став делать передачу партнеру, двигавшемуся к воротам «Нефтехимика» параллельным курсом, он финтом обманул голкипера гостей Илью Ежова и с близкого расстояния отправил шайбу в сетку, 1:1. С таким счетом соперники и завершили первую двадцатиминутку.

Так же боевито и активно прошел и второй период, в котором команды снова обменялись заброшенными шайбами с интервалом в две минуты. И на этот раз первыми успеха добились нижнекамцы. Свою первую шайбу в КХЛ забросил молодой Бикмуллин. Спасибо, Булату Шафигуллину, это он перехватил небрежную передачу защитника хозяев в чужой зоне и оставил шайбу под бросок партнеру. А бросил Бикмуллин просто здорово, попав в самую девятку. Нижегородцы быстро отыгрались, сделал это дальним броском Михаил Григорьев, 2:2. Так и закончили второй период.

В заключительной двадцатиминутке долгое время забить никому не удавалось, хотя шансов было предостаточно, что у «Торпедо», что у «Нефтехимика». И все же выйти вперед удалось хозяевам за шесть с половиной минут до конца основного времени. Хороший бросок в касание удался Михаилу Желдакову, и для него это было первое результативное очко в сезоне, 3:2. За 70 секунд до финальной сирены гости сняли вратаря, выпустили шестого полевого игрока, ринулись на последний штурм – и получили четвертую шайбу в пустые ворота, 4:2. Четвертое поражение «Нефтехимика» подряд.

После 50 матчей в активе «Нефтехимика» осталось 82 очка, четвертое место на «Востоке». В следующем туре 17 января нижнекамцы примут дома столичный ЦСКА.

«Торпедо» (Нижний Новгород) – «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)