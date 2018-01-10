«Динамо-Казань» обыграло польский «Хемик» в Лиге чемпионов

(Казань, 10 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Волейболистки казанского «Динамо» одержали вторую победу на групповом этапе Лиги чемпионов – в польском Кошалине девушки из столицы Татарстана переиграли «Хемик». Подопечные Ришата Гилязутдинова добыли победу в трех сетах, что позволило им выйти в единоличные лидеры группы С.

Встречу казанского «Динамо» с «Хемиком» по праву можно назвать первым раундом борьбы за лидерство в группе – по мнению специалистов, именно эти две команды являются главными претендентами на победу в группе С. Польская команда является завсегдатаем Лиги чемпионов, в последние три сезона «Хемик» стабильно входит в десятку лучших команд Европы. В Польше волейболистки этого клуба сейчас доминируют, на их счету – победы в трех последних чемпионатах страны и двух последних национальных Кубках. В этом, кстати, команды похожи: казанское «Динамо» также дважды подряд (2016, 2017 годы) выигрывало Кубок России. В первых матчах Лиги чемпионов обе команды добились побед: «Хемик» со счетом 3:0 обыграл «Визуру», а казанские девушки сломили сопротивление «Марицы» также в трех сетах. Не самым приятным моментом для «динамовок» был перелет в Польшу: в город Кошалин подопечные Ришата Гилязутдинова отправились прямиком из Челябинска, где три дня назад обыграли местное «Динамо-Метар».

В составе гостей встречу с первых минут начали блокирующие Анастасия Самойленко и Ирина Королева, связующая Евгения Старцева, диагональная Наталья Маммадова, доигровщицы Ирина Воронкова и Элица Василева, а также либеро Екатерина Уланова. У «Хемика» в стартовой шестерке на площадку вышли доигровщицы Бьянка Буша и Наталья Меджик, связующая Изабела Бельчик, диагональная Катажина Зарослинска-Крол, блокирующие Стефана Велькович и Страшимира Симеонова, либеро Александра Кжос.

Героиней стартовых минут матча стала Воронкова – доигровщица на старте игры реализовала две непростые атаки, а первая же ее подача принесла эйс. В целом же на подаче Воронковой «динамовки» собрали три брейка подряд, вынудив наставника «Хемика» Якуба Глущака использовать тайм-аут. Спустя несколько минут уже Ришату Гилязутдинову пришлось «бить тревогу» и брать перерыв – его подопечные уступили отрезок со счетом 2:5. Слова своего наставника волейболистки «Динамо» услышали в полной мере: четыре брейковых очка, двумя из которых стали эйсы Самойленко. В итоге на вторую техническую паузу казанские девушки ушли с преимуществом в шесть очков (10:16). Сразу после перерыва две подачи навылет подряд оформила Старцева – польские волейболистки просто встали на приеме. Нашлась у «Хемика» и своя «палочка-выручалочка» на подаче: Зарослинска-Крол серийно доставляла проблемы казанским принимающим и позволяла своей команде не отпускать соперника далеко. Ее усилий не хватило, а у «Динамо» сразу четыре игрока в первой партии отметились эйсами – помимо Воронковой, Самойленко и Старцевой навылет под занавес партии подала Королева. Благодаря такой стабильности сет для гостей сложился без нервов, а точку в нем пайпом поставила Маммадова.

Хорошее настроение и позитивные моменты игры подопечные Гилязутдинова привнесли во второй сет: вновь подача Воронковой, и вновь 6:2 в пользу Казани. На полную мощь заработал «динамовский» блок – разлад в приеме хозяев вынуждал их атаковать только на высоких мячах. Правда, после первой технической паузы повторилась ситуация первого сета: после проигранного отрезка со счетом 2:5 Гилязутдинову вновь пришлось искать «тревожную кнопку», которая отправила команды на тренерский перерыв. Во втором сете с подачи, наконец, выстрелила и Маммадова, пополнив и без того внушительный список эйсодобытчиков Казани. Преимущество в три-четыре очка гости бережно хранили, а перед вторым техническим перерывом его «динамовкам» удалось приумножить – у полячке в очередной раз возникли большие проблемы на подаче Воронковой. Она вместе с Маммадовой были максимально надежны в атаке в концовке сета, а потому к финишу партии казанские девушки подошли с небольшим, но все же преимуществом (18:21). Решающую ошибку в сете допустила Зарослинска-Крол: при счете 20:23 она атаковала в аут, подарив Казани сразу четыре матчбола. В следующем розыгрыше Самойленко принесла «Динамо» победу во втором сете, без шансов для соперника реализовав переходящий мяч.

В третий раз легкого начала партии у казанских девушек не получилось – на старте сета то хозяева, то гости выходили вперед, максимально внимательно используя свои возможности. В итоге первую часть игрового отрезка де-юре выиграли «динамовки» (7:8), но фактически такая ситуация не несет в себе никакого весомого преимущества. Небольшой перевес казанских девушек стал вырисовываться лишь к середине сета за счет практически стопроцентного съема и ошибок соперника. У волейболисток «Хемика» в этот вечер получалось крайне немногое, но полячки до последнего не складывали оружия. В паре-тройке эпизодов арбитр принял крайне неоднозначные решения, отдав мячи хозяевам: например, в одном из эпизодов во время игры прозвучал сигнал к видеопросмотру, но судейская бригада не увидела в этом ничего криминального. Несмотря на такие превратности судьбы, гости организовали себе комфортный перевес (14:20). Такие отрывы в профессиональном, пусть и женском, волейболе отыгрываются крайне редко. Так получилось и в этот раз – матч, которому многие предрекали до последнего упорный характер, завершился победой «Динамо» в треёх сетах.

Волейбол, женщины. Лига чемпионов сезона 2017/2018. Групповой этап, 2-й тур.

«Хемик» (Полице, Польша) – «Динамо-Казань» (Россия) – 0:1 (17:25, 20:25, 19:25).