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Российские биатлонисты неудачно стартовали на 5-м этапе Кубка мира по биатлону

10 января 2018, 21:28

Завтра в рамках соревнований пройдет индивидуальная гонка у женщин, начало в 16.20.
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(Набережные Челны, 10 января, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Российские биатлонисты неудачно стартовали на 5-м этапе Кубка мира по биатлону. Соревнования проходят в немецком Рупольдинге.

Лучшим из россиян в индивидуальной гонке стал Алексей Волков, он финишировал 27-м, допустив всего один промах. Победителем с минутным преимуществом стал лидер общего зачета француз Мартен Фуркад. Вторым стал чешский спортсмен Ондржей Моравец, а третьим — норвежец Йоханнес Бе.

Завтра в рамках соревнований пройдет индивидуальная гонка у женщин, начало в 16.20.
 


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