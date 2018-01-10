(Набережные Челны, 10 января, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Российские биатлонисты неудачно стартовали на 5-м этапе Кубка мира по биатлону. Соревнования проходят в немецком Рупольдинге.

Лучшим из россиян в индивидуальной гонке стал Алексей Волков, он финишировал 27-м, допустив всего один промах. Победителем с минутным преимуществом стал лидер общего зачета француз Мартен Фуркад. Вторым стал чешский спортсмен Ондржей Моравец, а третьим — норвежец Йоханнес Бе.

Завтра в рамках соревнований пройдет индивидуальная гонка у женщин, начало в 16.20.

