Очередной патрульный корабль проекта 22160 для ВМФ РФ будет заложен в Зеленодольске

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Шестой по счету и пятый в серии патрульный корабль проекта 22160 заложат для Военно-морского флота России на Зеленодольском судостроительном заводе имени М. Горького в Татарстане 13 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Минобороны РФ по ВМФ капитана 1-го ранга Игоря Дыгало.

«Патрульные корабли проекта 22160 по своему предназначению и спектру выполнения задач безусловно усилят потенциал разнородных группировок Военно-моркого флота, действующих в различных морских районах», — сказал главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев.

Патрульные корабли проекта 22160 предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, а в случае военных действий они должны поддерживать устойчивость сил и объектов флота во время обороны районов базирования.

Они также могут быть задействованы в эскортной и антипиратской деятельности, а поисково-спасательных операциях. Корабли этого проекта могут плавать в автономном режиме 60 суток.

Суда могут достигать скорости 30 узлов, имеют водоизмещение не более 1 тыс. 700 тонн, численность экипажа — порядка 80 человек, дальность плавания корабля — 6 тыс. морских миль.

На кораблях проекта имеется 57-мм артиллерийская установка, зенитно-ракетный комплекс, пулеметы, предусмотрена возможность базирования вертолета Ка-27ПС.