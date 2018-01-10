Татарстанские и мексиканские артисты записали совместный диск

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). В Казани вышел в свет музыкальный альбом «Музыка без границ». В его записи приняли участие коллективы и исполнители Ассамблеи и Дома Дружбы народов Татарстана и ансамбль Cuarteto ventura из Мексики. Об этом сообщает информационный центр Дома дружбы народов Татарстана.



Татарстан в проекте представили инструментальный ансамбль «Мирас», заслуженный работник культуры РТ Светлана Измайлова и солист Театра оперы и балета имени Мусы Джалиля Олег Мачин.



В альбоме записаны латиноамериканские, мексиканские, русские народные и современные композиции.



Татарстанские участники проекта познакомились с группой Cuarteto Ventura летом 2016 года во время международного фестивального турне по странам Европы и Латинской Америки. В апреле прошлого года в преддверии III Съезда народов Татарстана был организован этнокультурный фестиваль «Содружество континентов», в рамках которого музыканты представили совместную концертную программу в городах республики. Тогда и проходила запись композиций для диска.

Всего было записано 14 треков, их мастеринг проходил уже в столице Мексики — городе Мехико.



В Мексике диск выйдет тиражом в 1 тыс. экземпляров и будет посвящен памяти солиста Cuarteto ventura Хосе Берналя Амадора, одного из самых талантливых мексиканских исполнителей.