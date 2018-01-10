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Татарстанские и мексиканские артисты записали совместный диск

10 января 2018, 21:50 , Фото: addnt.ru

Татарстанские и мексиканские артисты записали совместный диск В альбоме записаны латиноамериканские, мексиканские, русские народные и современные композиции.
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(Казань, 10 января, «Татар-информ»). В Казани вышел в свет музыкальный альбом «Музыка без границ». В его записи приняли участие коллективы и исполнители Ассамблеи и Дома Дружбы народов Татарстана и ансамбль Cuarteto ventura из Мексики. Об этом сообщает информационный центр Дома дружбы народов Татарстана.

Татарстан в проекте представили инструментальный ансамбль «Мирас», заслуженный работник культуры РТ Светлана Измайлова и солист Театра оперы и балета имени Мусы Джалиля Олег Мачин.

В альбоме записаны латиноамериканские, мексиканские, русские народные и современные композиции.

Татарстанские участники проекта познакомились с группой Cuarteto Ventura летом 2016 года во время международного фестивального турне по странам Европы и Латинской Америки. В апреле прошлого года в преддверии III Съезда народов Татарстана был организован этнокультурный фестиваль «Содружество континентов», в рамках которого музыканты представили совместную концертную программу в городах республики. Тогда и проходила запись композиций для диска.

Всего было записано 14 треков, их мастеринг проходил уже в столице Мексики — городе Мехико.

В Мексике диск выйдет тиражом в 1 тыс. экземпляров и будет посвящен памяти солиста Cuarteto ventura Хосе Берналя Амадора, одного из самых талантливых мексиканских исполнителей.


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