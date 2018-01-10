«Роснефть» продала сеть заправок на Украине

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). «Роснефть» в прошлом году закончила продажу розничных сбытовых активов на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

На Украине «Роснефти» принадлежала сеть автозаправочных станций (АЗС), в которую входит 141 объект в 12 украинских областях, оператор оптовых поставок нефтепродуктов компания «ТНК-Индастриз Украина» и нефтеперерабатывающий завод ЛИНИК (Лисичанск, Луганская область), который был остановлен в начале 2012 года.

Согласно списку аффилированных лиц «Роснефти», 31 декабря 2017 года из него исключили несколько дочерних предприятий, зарегистрированных по одному адресу в Киеве. Это было сделано в связи с продажей данных активов, которая произошла 20 декабря, отмечает компания.