Ракетный катер Черноморского флота получил наименование «Набережные Челны»

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Ракетный катер «Р-239» из состава соединения ракетных катеров Черноморского флота получил наименование «Набережные Челны», сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Каждый год на военную службу по призыву на Черноморский флот прибывает около 200 уроженцев Набережных Челнов, самые достойные из которых будут служить на военном корабле с названием родного города. Соответствующую работу уже ведут руководство города и командование флота.

Наименование ракетному катеру присвоили в соответствии с приказом главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Владимира Королева.

«...Приказываю: изменить действительное наименование ракетному катеру „Р-239“ на „Набережные Челны“ и впредь именовать его ракетный катер „Набережные Челны“», — говорится в приказе главнокомандующего ВМФ.